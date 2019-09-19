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"Qarabağ"ın qrupunda gözlənilməz nəticə qeydə alınıb

"Qarabağ"ın qrupunda gözlənilməz nəticə qeydə alınıb
23:22 19 Sentyabr 2019
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Ölkə mətbuatı
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UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinə start verilib.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycanın yeganə təmsilçisi "Qarabağ"ın İspaniya "Sevilya"sına 0:3 hesabı ilə uduzduğu A qrupunun digər matçında da qonaq komanda sevinib. Lüksemburq "Düdelanj"ı Kiprdə APOEL üzərində əzmkar qələbəyə nail olub - 4:3.
Türkiyə təmsilçilərindən "Trabzonspor" İspaniyada "Xetafe"nin qonağı olib. Görüş meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb.
A qrupu
20:55. APOEL (Kipr) - "Düdelanj" (Lüksemburq) - 3:4
Qollar: Andriya Pavloviç, 54; 58. Tomas De Vinsenti, 56 (pen.) - Danel Sinani, 36; 82. Antuan Bernye, 51. Dominik Ştolts, 72
20:55. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Sevilya" (İspaniya) - 0:3
Qollar: Xavyer Ernandes, 62. Munir, 78. Oliver Torres, 85
B qrupu
20:55. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Malmö" (İsveç) - 1:0
Qol: Vitali Buyalski, 84
20:55. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Luqano" (İsveçrə) - 1:0
Qol: Mixael Santos, 50
C qrupu
20:55. "Bazel" (İsveçrə) - "Krasnodar" (Rusiya) - 5:0
Qollar: Kevin Bua, 9; 40. Luka Zuffi, 52. Tonni Vilyena, 55 (öz qapısına). Noa Okafor, 79
20:55. "Xetafe" (İspaniya) - "Trabzonspor" (Türkiyə) - 1:0
Qol: Anxel, 18
D qrupu
20:55. PSV (Hollandiya) - "Sportinq" (Portuqaliya) - 3:2
Qollar: Donyell Malen, 19. Sebastyan Koates, 25 (öz qapısına). Timo Baumqartl, 48 - Brunu Fernandeş, 38 (pen.). Pedru Mendeş, 82
20:55. LASK (Avstriya) - "Rusenborq" (Norveç) - 1:0
Qol: Ceyms Holland, 45+3
E qrupu
20:55. "Renn" (Fransa) - "Seltik" (Şotlandiya) - 1:1
Qollar: Mbaye Nyanq, 38 (pen.) - Rayan Kristi, 59 (pen.)
Qırmızı vərəqə: Vakun İssuf Bayo, 90+2 ("Seltik")
20:55. ÇFR (Rumıniya) - "Latsio" (İtaliya) - 2:1
Qollar: Çiprian Dyak, 41. Billel Omrani, 75 - Bastos, 25
F qrupu
20:55. "Ayntraxt" (Almaniya) - "Arsenal" (İngiltərə) - 0:3
Qollar: Co Uillok, 38. Bukayo Saka, 38. Pyer-Emerik Obameyanq, 88
20:55. "Standard" (Belçika) - "Vitoriya" (Portuqaliya - 2:0
Qollar: Floran Hanen, 66 (öz qapısına). Pol-Joze Mpoku, 90+1

Xəbərin orijinal ünvanı: https://report.az/komanda/qarabag-in-qrupunda-gozlenilmez-netice-qeyde-alinib
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Qarabağın qrupunda gözlənilməz nəticə qeydə alınıb
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