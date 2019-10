Tik-Tok şəbəkəsindəki paylaşımları ilə məşhurlaşan pakistanlı bloger Daniyal Xan canlı yayım zamanı avtomobil qəzasına düşüb.

Axar.az xəbər verir ki, dostları ilə birgə avtomobil gəzintisinə çıxan gənc bloger bir anda yüksək sürət yığır və idarəetməni itirərək qəzaya düşür.

Hadisə D.Xanın telefonla etdiyi canlı yayımda qeydə alınır.

Blogerlə yanaşı daha 3 nəfər də qəzada həlak olub.

