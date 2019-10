Bakı. Kəmalə Məmmədli - Trend:

Azərbaycanda qızıl və gümüş ucuzlaşıb.

Trend-in məlumatına görə, sentyabrın 19-da qızılın qiyməti sentyabrın 18-i ilə müqayisədə 16,6195 manat azalaraq 1 unsiya üçün 2542,554 manat təşkil edib.

Gümüş 0,3935 manat ucuzlaşaraq 1 unsiya üçün 30,0919 manata bərabər olub.

Trend-ə görə, platinin qiyməti 19,7965 manat azalaraq 1581,2295 manat, palladiumun qiyməti 2,091 manat azalaraq 2707,505 manat təşkil edib.

Qeyd edək ki, troy unsiyası 31,1034768 qrama bərabər ölçü vahididir.

