Daxili İşlər Nazirliyində kadr dəyişkliyi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, DİN rəhbəri Vilayət Eyvazovun əmri ilə Baş Mühafizə İdarəsinin Gəncə Regional Mühafizə İdarəsinin rəisi, polis polkovniki Şəmistan Kərimov təqaüdə göndərilib.

Bildirək ki, Ş.Kərimov Daxili İşlər Orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.



Hələlik, Gəncə Regional Mühafizə İdarəsinə yeni rəis təyin olunmayıb.(oxu.az)

