Bakıda döyülmə hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Nəsimi rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, Mirəli Qaşqay küçəsi ev 34, mənzil 10 ünvanında yaşayan 1962-ci il təvəllüdlü Abbasova Almaz Sabir qızı qonşusu tərəfindən döyülüb.

Zərərçəkmiş təcili tibbi yardım vasitəsi ilə xəstəxanaya gətirilib. Ona qarnın və baldırın küt travması diaqnozu qoyulub.



