Bakı. Trend:

Sentyabrın 19-da UEFA Avropa Liqasının 2019-2020-ci illər mövsümünün qrup mərhələsinin birinci turu çərçivəsində keçirilən “Qarabağ”- "Sevilya" oyunu başa çatıb.

Trend xəbər verir ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutan görüş qonaqların 3:0 hesabı ilə qələbəsi ilə başa çatıb.

Qollar: Ernandes (62-ci dəqiqə), Munir (78-ci dəqiqə), Torres (85-ci dəqiqə).

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.