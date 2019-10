Avropa Liqası: "Beşiktaş" və "İstanbul Başakşehir" hərəyə 4 top buraxıb

UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinə start verilib.

"Report"un məlumatına görə, ilk turda Azərbaycanın yeganə təmsilçisi "Qarabağ"ın İspaniya "Sevilya"sına 0:3 hesabı ilə uduzduğu A qrupunun digər matçında da qonaq komanda sevinib. Lüksemburq "Düdelanj"ı Kiprdə APOEL üzərində əzmkar qələbəyə nail olub - 4:3.

Türkiyə təmsilçilərindən "Trabzonspor" İspaniyada "Xetafe"nin qonağı olib. Görüş meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb.

"Beşiktaş" Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada "Slovan"a son dəqiqə qolları ilə uduzub - 2:4. "İstanbul Başakşehir" də İtaliyada "Roma" ilə görüşdə 4 top buraxıb - 0:4.

A qrupu

20:55. APOEL (Kipr) - "Düdelanj" (Lüksemburq) - 3:4

Qollar: Andriya Pavloviç, 54; 58. Tomas De Vinsenti, 56 (pen.) - Danel Sinani, 36; 82. Antuan Bernye, 51. Dominik Ştolts, 72

20:55. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Sevilya" (İspaniya) - 0:3

Qollar: Xavyer Ernandes, 62. Munir, 78. Oliver Torres, 85

B qrupu

20:55. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Malmö" (İsveç) - 1:0

Qol: Vitali Buyalski, 84

20:55. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Luqano" (İsveçrə) - 1:0

Qol: Mixael Santos, 50

C qrupu

20:55. "Bazel" (İsveçrə) - "Krasnodar" (Rusiya) - 5:0

Qollar: Kevin Bua, 9; 40. Luka Zuffi, 52. Tonni Vilyena, 55 (öz qapısına). Noa Okafor, 79

20:55. "Xetafe" (İspaniya) - "Trabzonspor" (Türkiyə) - 1:0

Qol: Anxel, 18

D qrupu

20:55. PSV (Hollandiya) - "Sportinq" (Portuqaliya) - 3:2

Qollar: Donyell Malen, 19. Sebastyan Koates, 25 (öz qapısına). Timo Baumqartl, 48 - Brunu Fernandeş, 38 (pen.). Pedru Mendeş, 82

20:55. LASK (Avstriya) - "Rusenborq" (Norveç) - 1:0

Qol: Ceyms Holland, 45+3

E qrupu

20:55. "Renn" (Fransa) - "Seltik" (Şotlandiya) - 1:1

Qol: Mbaye Nyanq, 38 (pen.) - Rayan Kristi, 59 (pen.)

Qırmızı vərəqə: Vakun İssuf Bayo, 90+2

20:55. ÇFR (Rumıniya) - "Latsio" (İtaliya) - 2:1

Qollar: Çiprian Dyak, 41. Billel Omrani, 75 - Bastos, 25

F qrupu

20:55. "Ayntraxt" (Almaniya) - "Arsenal" (İngiltərə) - 0:3

Qollar: Co Uillok, 38. Bukayo Saka, 38. Pyer-Emerik Obameyanq, 88

20:55. "Standard" (Belçika) - "Vitoriya" (Portuqaliya - 2:0

Qollar: Floran Hanen, 66 (öz qapısına). Pol-Joze Mpoku, 90+1

G qrupu

23:00. "Portu" (Portuqaliya) - "Yanq Boyz" (İsveçrə) - 2:1

Qollar: Fransisko Soares, 8; 29 - Jan-Pyer Nsame, 15 (pen.)

23:00. "Reyncers" (Şotlandiya) - "Feyenoord" (Hollandiya) - 1:0

Qol: Şeyi Oji, 24

H qrupu

23:00. "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - MOİK (Moskva, Rusiya) - 5:1

Qollar: Vanderson, 48. Jodi Lukoki, 50. Klaudiu Keşeru, 52; 69. 73 (pen.) - İqor Diveyev, 11

23:00. "Espanyol" (İspaniya) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - 1:1

Qollar: Matias Varqas, 60 - Xavi Lopes, 10 (öz qapısına)

I qrupu

23:00. "Volfsburq" (Almaniya) - "Aleksandriya" (Ukrayna) - 3:1

Qollar: Maksimilian Arnold, 20. Admir Mehmedi, 24, Yosip Brekalo, 67 - Yevgeni Banada, 66

23:00. "Gent" (Belçika) - "Sent-Etyen" (Fransa) - 3:2

Qollar: Jonatan David, 2; 43, Loik Perren, 64 - Vəhbi Xəzri, 38. Tomas Kaminski, 75 (öz qapısına)

J qrupu

23:00. "Roma" (İtaliya) - "İstanbul Başakşehir" (Türkiyə) - 4:0

Qollar: Junior Kaysara, 42 (öz qapısına). Edin Ceko, 58. Nikola Zanyola, 71. Castin Klüvert, 90+3

23:00. "Borussiya" (Mönxenqladbax, Almaniya) - "Volfsberq" (Avstriya) - 0:4

Qollar: Şon Vayssman, 13. Mario Leytgeb, 31; 68. Marsel Ritsmayer, 41

K qrupu

23:00. "Vulverhempton" (İngiltərə) - "Braqa" (Portuqaliya) - 0:1

Qol: Rikardu Horta, 71

23:00. "Slovan" (Bratislava, Slovakiya) - "Beşiktaş" (Türkiyə) - 4:2

Qollar: Andraj Şporar, 14; 58. Marin Lyubiçiç, 90+3. Məhəmməd Rarsalla, 90+4 - Adem Lyayiç, 29 (pen.). Vasil Bojikov, 45+1 (öz qapısına)

L qrupu

23:00. "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - "Astana" (Qazaxıstan) - 1:0

Qol: Meyson Qrinvuç, 73

23:00. "Partizan" (Serbiya) - AZ (Alkmaar, Hollandiya) - 2:2 (İKİNCİ HİSSƏ)

Qollar: Bibras Natxo, 42 (pen.); 61 - Kelvin Stenqs, 13. Mayron Boadu, 67

Qırmızı vərəqə: Yonas Svensson, 27 (AZ)



23:18 - 19.09.2019***

UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinə start verilib.

"Report"un məlumatına görə, Azərbaycanın yeganə təmsilçisi "Qarabağ"ın İspaniya "Sevilya"sına 0:3 hesabı ilə uduzduğu A qrupunun digər matçında da qonaq komanda sevinib. Lüksemburq "Düdelanj"ı Kiprdə APOEL üzərində əzmkar qələbəyə nail olub - 4:3.

Türkiyə təmsilçilərindən "Trabzonspor" İspaniyada "Xetafe"nin qonağı olib. Görüş meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb.

A qrupu

20:55. APOEL (Kipr) - "Düdelanj" (Lüksemburq) - 3:4

Qollar: Andriya Pavloviç, 54; 58. Tomas De Vinsenti, 56 (pen.) - Danel Sinani, 36; 82. Antuan Bernye, 51. Dominik Ştolts, 72

20:55. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Sevilya" (İspaniya) - 0:3

Qollar: Xavyer Ernandes, 62. Munir, 78. Oliver Torres, 85

B qrupu

20:55. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Malmö" (İsveç) - 1:0

Qol: Vitali Buyalski, 84

20:55. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Luqano" (İsveçrə) - 1:0

Qol: Mixael Santos, 50

C qrupu

20:55. "Bazel" (İsveçrə) - "Krasnodar" (Rusiya) - 5:0

Qollar: Kevin Bua, 9; 40. Luka Zuffi, 52. Tonni Vilyena, 55 (öz qapısına). Noa Okafor, 79

20:55. "Xetafe" (İspaniya) - "Trabzonspor" (Türkiyə) - 1:0

Qol: Anxel, 18

D qrupu

20:55. PSV (Hollandiya) - "Sportinq" (Portuqaliya) - 3:2

Qollar: Donyell Malen, 19. Sebastyan Koates, 25 (öz qapısına). Timo Baumqartl, 48 - Brunu Fernandeş, 38 (pen.). Pedru Mendeş, 82

20:55. LASK (Avstriya) - "Rusenborq" (Norveç) - 1:0

Qol: Ceyms Holland, 45+3

E qrupu

20:55. "Renn" (Fransa) - "Seltik" (Şotlandiya) - 1:1

Qollar: Mbaye Nyanq, 38 (pen.) - Rayan Kristi, 59 (pen.)

Qırmızı vərəqə: Vakun İssuf Bayo, 90+2 ("Seltik")

20:55. ÇFR (Rumıniya) - "Latsio" (İtaliya) - 2:1

Qollar: Çiprian Dyak, 41. Billel Omrani, 75 - Bastos, 25

F qrupu

20:55. "Ayntraxt" (Almaniya) - "Arsenal" (İngiltərə) - 0:3

Qollar: Co Uillok, 38. Bukayo Saka, 38. Pyer-Emerik Obameyanq, 88

20:55. "Standard" (Belçika) - "Vitoriya" (Portuqaliya - 2:0

Qollar: Floran Hanen, 66 (öz qapısına). Pol-Joze Mpoku, 90+1



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.