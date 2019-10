Ağstafa sakini Tovuz rayonunda ot bağlaması daşıyan "KamAZ"ın yük yerindən yıxılaraq ağır xəsarət alıb.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, Ağstafa rayon sakini, 1982-cü il təvəllüdlü Bəhruz Orucov kəllə-beyin travması diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda onun vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir.

Yaxınları onun Tovuz rayonunda ot daşıyan maşının yük yerindən yıxılaraq xəsarət aldığını deyib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



