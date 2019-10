Bakıda piyadanın vurulması ilə nəticələnən növbəti yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

“Report” xəbər verir ki, hadisə metronun Gənclik stansiyasının yaxınlığında qeydə alınıb.

Belə ki, 1987-ci il təvəllüdlü Ağayev Vüsal Elsəvər oğlu Tofiq Bəhramov adına respublika stadionunun qarşısında maşın vurub.

Yaralı təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Ona sifətin və burnun yumşaq toxumalarının əzilməsi diaqnozu qoyulub.



