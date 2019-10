Konqonun şimal-şərqində son 24 saat ərzində etnik düşmənçilik zəminində baş verən toqquşmalarda 28 nəfər qətlə yetirilib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Reuters BMT-nin Konqo üzrə sabitləşdirmə missiyasının bəyanatına istinadən verib.

Məlumatda bildirilir ki, toqquşma ölkənin şərqində, İturi vilayətinin kəndlərində baş verib.Bundan əlavə, toqquşmalardan biri missiyanın bu ərazidə yerləşən müvəqqəti bazasının yaxınlığında qeydə alınıb.



