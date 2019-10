Mədəsində qastrit, yara olanlar bu yağı içsin - 14 günə müalicə

Mədə xorası, qastritini müalicə edən dərmanlar zülal əsaslı olur. Bu tərkib selikli qişanı qoruyucu təbəqə ilə örtür, eroziyaları yığır, qaysaqladır və sağaldır.

Ona görə xalq təbabətində də mədə xorasının müalicəsində əsasən zülal tərkibli resprtlər yer alıb.

Milli.Az medicina.az-a istinadən mədə yarasını qısa müddətə sağaldan 2 asan, effektiv resepti təqdim edir.

Resept 1.

Bir ədəd yumurtanın ağını 1 xörək qaşığı şəkər və eyni miqdar bitki yağı ilə yaxşıca çalıb, soyuducuda saxlayın. Hər gün səhər acqarına qəbul edin. Kurs 14 gündür. Bitdikdə, yenisini hazırlayın.

Resept 2

Çaytikanı yağı xoranı sağaldır. Hər səhər acqarına 10 qram içmək kifayətdir. Çaytikanı yağını hazır ala bilərsiz.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.