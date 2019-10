Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi ərəb koalisiyası Yəmənin şimalında, Hodeida bölgəsində hərbi əməliyyata başladığını bəyan edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Arab News” məlumat yayıb.

Əməliyyat hərbi obyektlərə qarşı aparılır. Mülki şəxslərə əməliyyatın hədəf alındığı obyektlərdən uzaq olmaları barədə xəbərdarlıq edilib.

Artıq Koalisiya qüvvələri pilotsuz gəmilər və dəniz minalarının olduğu dörd obyektin məhv edildiyini açıqlayıb.



