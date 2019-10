ABŞ-ın Nümayəndələr Palatası Ukraynaya hərbi yardım ayrılmasını təsdiqləyib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “TASS” federal hökumətin müvəqqəti maliyyələşdirilməsi haqqında qanun layihəsinə istinadən yayıb.

Qeyd olunub ki, söhbət 250 milyon dollardan gedir.

Ukraynaya bu həcmdə hərbi yardım ABŞ-ın oktyabrın 1-dən başlayacaq maliyyə ilində göndəriləcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.