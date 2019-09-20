"Beşiktaş" uduzdu, "Arsenal" və "Roma" darmadağına sevindi

Futbol üzrə Avropa Liqasında qrup mərhələsinə start verilib. Milli.Az matc.az-a istinadən bildirir ki, Azərbaycanın turnirdəki təmsilçisi "Qarabağ" İspaniyanın "Sevilya" klubunu qəbul edib.
Ağdam klubunun 3 cavabsız qolla uduzduğu gündə qrupun digər oyununda Kiprin APOEL klubu Lüksemburq "Düdelanj"ı ilə qarşılaşmada gözlənilməz məğlubiyyətlə üzləşib.
Türkiyənin "Trabzonspor" klubu "Xetafe"nin qonağı olub və minimal hesabla uduzub. "Başakşəhər" "Roma", "Beşiktaş" isə "Slovan"la üz-üzə gəlib. Bu klublar da səfər matçlarını məğlubiyyətlə başa vurublar.
İngiltərə "Arsenal"ı Almaniya "Ayntraxt"ını, "Mançester Yunayted" isə Qazaxıstan "Astana"sını sınağa çəkib. "Topçular" böyük hesabla, "qırmızı şeytanlar" isə minimal hesabla üstün olublar.
Avropa Liqası
19 sentyabr
A qrupu
APOEL (Kipr) - Düdelanj (Lüksemburq) 3:4
Qol: Pavloviç, 54; 58. Tomas De Vinsenti, 56-pen. - Sinani, 36; 82. Bernye, 51. Ştolts, 72.
Qarabağ (Azərbaycan) - Sevilya (İspaniya) 0:3
Qol: Çiçarito, 62. Əl-Haddadi, 78. O.Torres, 85.
B qrupu
Dinamo (Kiyev, Ukrayna) - Malmö (İsveç) 1:0
Qol: Buyalski, 84.
Kopenhagen (Danimarka) - Luqano (İsveçrə) 1:0
Qol: M.Santos, 50.
C qrupu
Bazel (İsveçrə) - Krasnodar (Rusiya) 5:0
Qol: Bua, 9; 40. Zuffi, 52. Vilyena, 55-öz qapısına. Okafor, 79.
Xetafe (İspaniya) - Trabzonspor (Türkiyə) 1:0
Qol: Anxel, 18.
D qrupu
PSV (Hollandiya) - Sportinq (Portuqaliya) 3:2
Qol: Malen, 19. Koates, 25-öz qapısına. Baumqartl, 48 - B.Fernandes, 38-pen. Mendeş, 82.
LASK (Avstriya) - Rusenborq (Norveç) 1:0
Qol: Holland, 45+3.
E qrupu
Renn (Fransa) - Seltik (Şotlandiya) 1:1
Qol: Nyanq, 38-pen. - Kristi, 59-pen.
ÇFR (Kluj, Rumıniya) - Latsio (İtaliya) 2:1
Qol: Dyak, 41. Omrani, 75 - Bastos, 25.
F qrupu
Ayntraxt (Frankfurt, Almaniya) - Arsenal (İngiltərə) 0:3
Qol: Uillok, 38. Saka, 85. Obameyanq, 88.
Standard (Belçika) - Vitoriya (Portuqaliya) 2:0
Qollar: Hanen, 66-öz qapısına. Mpoku, 90+1.
G qrupu
Portu (Portuqaliya) - Yanq Boyz (İsveçrə) 2:1
Qol: Soares, 8; 29 - Nsame, 15-pen.
Reyncers (Şotlandiya) - Feyenoord (Hollandiya) 1:0
Qol: Ojo, 24.
H qrupu
Ludoqorets (Bolqarıstan) - ÇSKA (Rusiya) 5:1
Qol: Vanderson, 48. Lukoki, 50. Keşeru, 52; 69; 73-pen. - Diveyev, 11.
Espanyol (İspaniya) - Ferentsvaroş (Macarıstan) 1:1
Qol: Varqas, 60 - X.Lopes, 10-öz qapısına.
I qrupu
Volfsburq (Almaniya) - Aleksandriya (Ukrayna) 3:1
Qol: Arnold, 20. Mehmedi, 24, Brekalo, 67 - Banada, 66.
Gent (Belçika) - Sent-Etyen (Fransa) 3:2
Qol: David, 2; 43. Perren, 64 - Xəzri, 38. Kaminski, 75-öz qapısına.
J qrupu
Roma (İtaliya) - Başakşəhər (Türkiyə) 4:0
Qol: Kaysara, 42-öz qapısına. Dzeko, 58. Zaniolo, 71. Kluyvert, 90+3.
Borussiya (Münhenqladbax, Almaniya) - Volfsberq (Avstriya) 0:4
Qol: Vayssman, 13. Leytgeb, 31; 68. Ritsmayer, 41.
K qrupu
Vulverhempton (İngiltərə) - Braqa (Portuqaliya) 0:1
Qol: Horta, 71.
Slovan (Slovakiya) - Beşiktaş (Türkiyə) 4:2
Qol: Şporar, 14; 58. Lyubiçiç, 90+3. Rarsalla, 90+4 - Lyayiç, 29-pen. Bojikov, 45+1-öz qapısına.
L qrupu
Mançester Yunayted (İngiltərə) - Astana (Qazaxıstan) 1:0
Qol: Qrinvud, 73.
Partizan (Serbiya) - AZ Alkmaar (Hollandiya) 2:2
Qol: Natxo, 42-pen.; 61 - Stenqs, 13. Boadu, 67.
Milli.Az