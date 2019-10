Maştağa qəsəbəsi (kirov dairəsi adlandırılan) ərazidə qəza olub.

Səhiyyə Nazirliyindən Publika.az-a verilən məlumata görə, 79 yaşlı kişi hadisə yerində ölüb.

71 yaşlı qadın sağ baldırın kəsilmiş yarası diaqnozu, 37 yaşlı oğlan qapalı kəllə beyin travması, baş beyin silkələnməsi, sağ bazu sümüyünün əzilməsi diaqnozu ilə 3 saylı şəhər xəstəxanasına çatdırılıblar.

