Məşhur fransız aktyor Şarl Jerar 92 yaşında dünyasını dəyişib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, o, Parisdə xəstəxanada ölüb.

Qeyd edək ki, Şarl karyerası boyunca 50-dən çox filmə çəkilib.

Milli.Az

