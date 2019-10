Yəmənin şərqindəki Hadramaut vilayətində avtobus partlaması nəticəsində 5 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə "SABA" agentliyi bildirib.

Məlumata əsasən, vilayətin şimal hissəsindəki magistral yola partlayıcı qurğu qoyulması nəticəsində avtobus partlayıb.

Xəsarət alanların bəzilərinin vəziyyəti ağırdır.

Milli.Az

