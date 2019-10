ABŞ prezidenti Donald Tramp sosial şəbəkələrdə yayılmış fotosundan danışıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Ağ Ev rəhbəri təyyarəyə qalxarkən cibində görünən 20 dollara aydınlıq gətirib. Tramp deyib ki, o, portmanatdan istifadə etmir. Həmçinin kredit kartları da olmadığından pulu cibində saxlayır. Tramp əlavə edib ki, mehmanxanalarda çay pulu verməyi də xoşlayır.

Prezident bu cür kadrı tuta bildikləri üçün fotoreportyorları da tərifləyib.

