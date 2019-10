Rusiyada Azərbaycan vətəndaşları olan mikroavtobus qəzaya uğrayıb

Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının Kayakent rayonunun "Kavkaz" federal avtomobil yolunda mikroavtobusun iştirakı ilə qəza baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 8 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Bildirilir ki, 1993-cü il təvəllüdlü Dağıstanın Axtın rayon sakini və 1994-cü il təvəllüdlü Kayakent rayon sakini həlak olub. Xəsarət alanlar arasında üç Azərbaycan vətəndaşı da var.

Qeyd edilir ki, yol qəzasında Azərbaycanın dövlət nömrə nişanlı mikroavtobusu, habelə Rusiyanın dövlət nömrə nişanlı "Lada Granta" və "Hyundai Solaris" avtomobilləri iştirak edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.