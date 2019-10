Bu gün tədqiqatlar sübut edir ki, şirniyyat orqanizmə çox zərərlidir. Bişmiş, yəni hazır deyil, daha təbii hazırlanan şirniyyata üstünlük verilməlidir.

Bu sözləri “Publikanın həkimi” layihəsində fitoterapevt Sadiq Salami deyib. O, hazırladığı xüsusi şirniyyatın bir çox xəstəliklərə şəfa olduğunu, eyni zamanda qocalma prosesini ləngitdiyini deyib. Həkim bildirib ki, qocalmaq istəməyənlər canlı qidaya üstünlük verməlidir.

Hazırladı: Sevinc Xanqızı

