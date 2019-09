Tanınmış ifaçı Gülay Zeynallı və idmançı Kamil Zeynallı maraqlı açıqlamaları ilə gündəmə gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, ARB TV-də yayımlanan "Üç əlli" verilişində cütlük bir-birinin xoşu gələn və gəlməyən məqamları tapmağa çalışıblar.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Gülay və Kamil Zeynallıların boşandığı ilə bağlı xəbərlər yayılmışdı.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

