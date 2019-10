"TikTok" ulduzu canlı yayımda öldü - FOTO

Məşhur "TikTok" ulduzu, bloqer Daniel Xan və dostları yol qəzasında həlak olublar.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, avtomobili idarə edən gənc bloqer sürət həddini aşıb. Buna görə də maşın bir neçə dəfə çevrilib. Qıza zamanı onlar canlı yayımda olublar.

Maşında olan 4 nəfərdən üçü yerindəcə keçinib. Bir nəfər isə xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Həlak olan gənclərin 20-22 yaşları olub.

Qeyd edək ki, Xanın "TikTok"-da 350 minə yaxın izləyicisi vardı.

Milli.Az

