ABŞ-ın Kaliforniya ştatının Menlo-Park şəhərində kişi özünü "Facebook" kompaniyasının ofisində öldürüb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "TASS" xəbər verib.

Daxil olan zəngdən sonra kompaniyanın ofisinə xilasedicilər və həkimlər yetişib. Onlar adı açıqlanmayan kişinin həyatını xilas edə bilməyiblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

