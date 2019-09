“TikTok” ulduzu, bloqer Danial Xan avtomobil qəzasında həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki h adisə Pakistanın İslamabad şəhərində baş verib.

Sükan arxasında canlı yayım açan bloqer avtomobili yüksək sürətlə idarə edərkən idarəetməni itirib və yük maşınına çırpılıb.

Hadisə zamanı maşında olan dörd nəfər həyatını itirib.

Vəfat edənlərin 20-22 yaş arası gənclər olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, Xanın “TikTok”da 200 minə yaxın izləyici var idi. O, öz ölkəsində məşhur bloqer sayılırdı.(oxu.az)

