Bakı. Trend:

ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Facebook"un rəhbəri Mark Zukerberqlə görüşüb. Trend-in məlumatına görə, görüş Ağ Evin Dairəvi kabinetində baş tutub.

Görüşdən sonra amerikalı lider "Twitter" səhifəsində yazıb: "Mark Zukerberqlə Dairəvi kabinetdə xoş görüş oldu" .

Görüşün əvvəlcədən planlaşdırılmadığı qeyd edilir. Detallar açıqlanmır.

