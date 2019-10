Avropa Liqasında qrup mərhələsinin I turun oyunları keçirilir.

Milli.Az xəbər verir ki, Azərbaycan turnirdə təmsil edən "Qarabağ" İspaniyanın "Sevilya" klubunu qəbul edib.

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcən matç qonaqların 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

A qrupunun digər görüşündə APOEL "Düdelanj"ı qəbul edib və 3:4 hesabı ilə məğlub olub.

"Qarabağ" - "Sevilya" - 0:3

Qollar: Xavyer Çiçarito Ernandes, 62, Muni Əl-Həddadi, 78, Oliver Torres, 85

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.