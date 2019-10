Azərbaycanlı aparıcı-prodüser Sayqa Cahid qəzaya düşüb.

Milli.Az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, S.Cahid qəza nəticəsində ağır xəsarət alıb. Avtomobil isə yararsız vəziyyətə düşüb.

Qeyd edək ki, Sayqa Cahid ARB TV-də aparıcılıq edir.

Milli.Az

