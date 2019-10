Xalq artisti, müğənni Elmira Rəhimovanın yeni fotosu yayılıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, müğənni Rüfət Axundov böyük sənətkarın fotosunu "İnstagram" səhifəsində paylaşıb.

Elmira Rəhimovanı çoxdan görməyən pərəstişkarları onun ünvanına xoş sözlər yazıblar.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

