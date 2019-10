Odessa şəhərində Ukraynanın ən uzun tramvayı istifadəyə verilb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, o, eyni anda 280-dək sərnişin daşımaq gücünə malikdir. Tramvayın uzunluğu 30 metrdən bir az çoxdur.

Nəqliyyat vasitəsi Odessada "Odesqorelektrtrans"da yığılıb. Bu növ nəqliyyat tezliklə şəhərin bütün tramvay marşrutları üzrə sınaqdan keçiriləcək.

Milli.Az

