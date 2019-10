Uşaqlar DYP postunda “xidmət” aparıblar

Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) rəhbərliyinin göstərişinə əsasən, yeni dərs ilinin başlanması ilə əlaqədar sentyabr ayının 15-dən etibarən respublika ərazisində “Diqqət, uşaqlar” adı altında təhlükəsizlik aylığının keçirilməsinə start verilib.

"Report"un məlumatına görə, aylıq çərçivəsində həyata keçirilən maarifləndirmə və təbliğat xarakterli tədbirlər isə öz müxtəlifliyi ilə fərqlənir.

Baş Dövlət Yol Polisi (DYP) İdarəsi (BDYPİ) tərəfindən davamlı olaraq aparılan təşviqat işinə bu dəfə ölkəmizi beynəlxalq toplantılarda layiqincə təmsil edən “Gənc Yol Hərəkəti İnspektorları” dəstəsi də qoşulub.

Belə ki, yol hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizlik qaydalarına bəslədikləri münasibətə, ələlxüsus piyada qismində yol hərəkətində iştirak edən həmyaşıdlarının yollarda üzləşə biləcəkləri təhlükələrə biganə qalmayan Yol Polisinin Gənc Köməkçiləri, DYP-nin stasionar postlarında BDYPİ tərəfindən sürücü və piyadalara xitabən hazırlanan tövsiyə xarakterli bukletləri sürücü və piyadalara təqdim ediblər.

"Uşaq və yeniyetmələrin yol hərəkəti qaydalarına həsr etdikləri rəsm əsərlərindən qaynaqlanan və üzərində yol hərəkəti iştirakçılarının maarifləndirilməsinə, o cümlədən yolayrıclarında, piyada keçidlərində təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsi, motodəbilqədən və təhlükəsizlik kəmərindən istifadə vərdişlərinin aşılanması, sürət rejiminə əməl olunması və s. bu kimi qaydalara həsr olunan bu bukletlər, eyni zamanda cəmiyyətdə yol hərəkəti mədəniyyətinin daha da inkişaf etdirilməsinə xidmət edir.

Təsadüfi deyil ki, bu formatda keçirilən maarifləndirmə tədbirləri və yayılan təbliğat materialları yol hərəkəti iştirakçıları tərəfindən olduqça müsbət qarşılanır, uşaqlar tərəfindən çəkilən rəsm işlərinə böyük maraq göstərilir. Biz də inanırıq ki, “uşaq dili” ilə deyilən tövsiyələr böyüklər tərəfindən unudulmaz", - deyə, DİN-in yaydığı açıqlamada bildirilib.

BDYPİ bütün hərəkət iştirakçılarına təhlükəsiz yol arzulayır və yol hərəkəti qaydalarına əməl etməyi xahiş edir.











You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.