ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Facebook"un rəhbəri Mark Zukerberqi Ağ Evdə qonaq edib.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə özü sosial media hesablarında paylaşım edib və "Mark Zukerberqlə Dairəvi kabinetdə xoş görüş oldu" sözlərini yazıb

Görüşün əvvəlcədən planlaşdırılmadığı deyilir. İkilinin hansı mövzuda söhbət etdiyi isə açıqlanmır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.