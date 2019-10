Azərbaycanda Çin kapitallı 119 şirkət fəaliyyət göstərir

Bu gün iqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev Çinin Maşınqayırma Sənayesi Kooperasiyasınin (SİNOMACH) tabeliyində fəaliyyət göstərən CAMCE şirkətinin prezidenti, Korporasiyanın bazar araşdırmaları üzrə direktoru Luo Yanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

"Report"un məlumatına görə, görüşdə nazir bildirib ki, iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr inkişaf edir.

Onun sözlərinə görə, hazırda Azərbaycanda sənaye, o cümlədən tikinti, eləcə də xidmət və maliyyə sektorlarında Çin kapitalı 119 şirkət fəaliyyət göstərir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.