“ABŞ kosmosa silah yerləşdirmə planlarını icra etməyə başlayıb”.

Publika.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici işlər naziri Serqey Lavrov deyib.

Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Lavrovun “Rusiya qlobal siyasətdə” jurnalında dərc edilən məqaləsini yayımlayıb. Həmin ifadələr də bu məqalədə yer alıb.

