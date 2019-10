Bakıda kişi avtomobili ilə yoxa çıxdı

Binəqədidə 42 yaşlı kişi itkin düşüb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonu, Gülüstan küçəsində baş verib.

Həmin küçədə yaşayan 1987-ci il təvəllüdlü Abbasova Ayurə Bəylər qızı hüquq-mühafizə orqanlarına ərizə ilə müraciət edərək, həyat yoldaşı 1977-ci il təvəllüdlü Abbasov Fəxri Həsən oğlunun ötən gün saat 11:00-da özünə məxsus "Volksvagen Passat" markalı, 90 VZ 826 dövlət nişanlı avtomobillə evdən çıxdığı və bir daha geri qayıtmadığı barədə məlumat verib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.