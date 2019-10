Bakıda 17 yaşlı oğlan itkin düşüb.

Publika.az xəbər verir ki, Sabunçu rayon Polis İdarəsi 12-ci Polis Bölməsinə müraciət edən Sabunçu qəsəbə sakini Ş.Rəhimov oğlu Samirin sentyabrın 16-da gecə saat 3 radələrində evi tərk etdiyini bildirib. O, 17 yaşlı oğlunun evi tərk etməsindən sonra onunla əlaqə saxlaya bilmədiklərini qeyd edib.

Müraciət əsasında araşdırmalar aparılır.

Muxtar

