Rusiyada heyvanlar arasında Afrika taunu yayılıb

Bakı. Trend:

Rusiyada Afrika taunu xəstəliyinin yeni mənbəyi aşkar edilib. Trend-in məlumatına görə, infeksiyaya yoluxma Amur vilayətinin Arxarinski rayonunda qeydə alınıb.

Yoluxma təsərrüfatların birində donuzlar arasında baş verib. Hadisə ilə əlaqədar ərazidə fövqəladə vəziyyət elan olunub.

Afrika taunu səbəbindən avqustun sonunda bu ərazidə donuz əti idxalına qadağa qoyulmuşdu. Sentyabrın 9-da isə karantin ləğv edilmiş, yoluxmuş heyvanlar isə məhv edilmişdi.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.