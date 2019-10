"Kəpəz" PFK-nın icraçı direktor vəzifəsinə təyin olub

“Kəpəz” Peşəkar Futbol Klubunda yeni təyinat olub.

"Report" xəbər verir ki, klubun icraçı direktoru vəzifəsi İlqar Nadiriyə tapşırılıb.

Təyinatla bağlı “Kəpəz”in kuratoru İsgəndər Cavadov klubun mətbuat xidmətinə açıqlama verib: “İlqar Nadiri bacarığına, qabiliyyətinə inandığımız insandır. Gəncdir, enerjilidir və klubun hərtərəfli inkişafında rol oynacağını düşünərək bu vəzifəyə təyin edilib. Yeni icraçı direktor komandanın qarşıya qoyduğu hədəflərə çatmasında öz dəstəyini verəcək”.

Qeyd edək ki, "Kəpəz" hazırda I Divizionda çıxış edir. 4 oyundan 3 xal toplayan Gəncə təmsilçisi 10-cu yerdədir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.