"Onun köynəyində çox gözyaşım var" - FOTO

Türkiyəli müğənni Sıla Gençoğlu illərdir birlikdə çalışdığı musiqişi dostu Efe Bahadırla ayrılıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi bu haqda sosial mediada paylaşım edib.

Özünün "siam əkizi" olaraq adlandırdığı musiqiçi haqqında "Onun köynəyində çox gözyaşım var" deyərək, izləyiciləri duyğulandırıb.

"Bir ay əvvəl "mənə icazə ver, şəhərləri ölkələri gəzib fotolar çəkmək istəyirəm. Bir müddət mənsiz çıx səhnəyə" dedi. Həm anladım onu, həm ağladım. Bu səbələ bir müddət ayrıyıq onunla. Ancaq sadəcə səhnədə" , - yazıb.

Milli.Az

