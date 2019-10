UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinə start verilib.

Milli.Az xəbər verir ki, J qrupunda qərarlaşan "Roma" "Başakşəhər"i qəbul edib və 4:0 hesablı qələbə qazanıb.

Qrupun digər matçında Münhenqladbax "Borussiya"sı evdə "Volfsberqer"ə məğlub olub - 0:4.

"Roma" (İtaliya) - "Başakşəhər" (Türkiyə) - 4:0

Qollar: Junior Kaysara, 42 (avtoqol), Edin Ceko, 58, Nikolo Zaniolo, 71, Castin Kluyvert, 90

