Lənkəranda 20 Yanvar əlili itkin düşüb

Lənkəran şəhərində ruhi-əsəb xəstəsi olan 47 yaşlı kişi itkin düşüb.

“Report”un xəbərinə görə, hadisə şəhərin Ş.Xiyabani küçəsində baş verib.

Belə ki, Günay Həbibova Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) “102 Xidməti Zəng Mərkəzi”nə müraciət edərək, 20 Yanvar əlili və ruhi-əsəb xəstəsi olan, 1972-ci il təvəllüdlü həyat yoldaşı Anar Həbibovun sentyabrın 6-da itkin düşdüyünü bildirib.

O qeyd edib ki, həyat yoldaşı A.Həbibov həmin tarixdə yaşadığı Ş.Xiyabani küçəsindəki evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı Lənkəran Şəhər-Rayon Polis Şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.



