Məşhur türkiyəli bəstəkar və müğənni Sezen Aksu məkanların birində obyektivlərə tuş gəlib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi ayaqüstü müxbirlərin suallarını cavablandırıb. "Minik sərçə" ləqəbli ifaçı artıq səhnələrlə vidalaşdığını söyləyib.

"Artıq geri dönməyəcəyəm. Bundan sonrası mənim həyatımdır", - o bildirib.

Qeyd edək ki, Sezen Aksu ötən ay atası Sami Yıldırımı itirib.

