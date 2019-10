Avropa Liqasında qrup mərhələsinin ilk turunun oyunları keçirilib.

Milli.Az xəbər verir ki, Moskvanın ÇSKA klubu Bolqarıstanda "Ludoqorets"in qonağı olub. Matç meydan sahiblərinin 5:1 hesablı qələbəsiylə başa çatıb.

"Ludoqorets" - ÇSKA 5:1

Qollar: Vanderson, 48. Lukoki, 50. Keşeru, 52; 69; 73-pen. - Diveyev, 11.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.