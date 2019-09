Rusiya gözəlini Bakı heyran etdi - "İsti münasibət üçün təşəkkür edirəm" / FOTOLAR

Rusiyalı teleaparıcı, fotomodel, bloger, "Miss Rusiya 2003" titulunun sahibi Viktoriya Lopıreva qardaşının ad günündə iştirak etmək üçün Bakıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə model "İnstaqram" sosial şəbəkəsində məlumat verib.

O, mərasim və şəhər gəzintisi zamanı çəkilmiş fotolarını sosial şəbəkədəki səhifəsində yayıb.

"Bakıya xoş gəlmisiniz. Əsrlər boyu davam edən gözəllik və inanılmaz həyat eşqi - bu, qonaqpərvər xalqın əlamətidir. Belə isti münasibət üçün təşəkkür edirəm" - Lopıreva yazıb.

İçərişəhərdə gəzintiyə çıxan model Azərbaycan yeməklərinin dadına baxıb, qardaşı İraklinin ad gününə həsr edilmiş gecədə iştirak edib.

Qeyd edək ki, Lopıreva sonuncu dəfə Bakıda 2003-cü ildə olub.

