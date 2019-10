Sentyabrın 22-də Nyu-York şəhərində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək.

Bu barədə Trend Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Sentyabrın 23-də isə Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirləri arasında ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulur.

