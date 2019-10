UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinə start verilib.

Milli.Az xəbər verir ki, K qrupunda qərarlaşan "Beşiktaş" Bratislavada "Slovan"a 2:4 hesabı ilə uduzub.

Qrupun digər matçında "Braqa" səfərdə "Vulverhempton"a qalib gəlib - 1:0.

"Slovan" (Slovakiya) - "Beşiktaş" (Türkiyə) - 4:2

Qollar: Andraz Sporar, 14, 58, Marin Lyubiçiç, 90+3, Moha, 90+4 - Adem Lyayiç, 29 (pen.), Vasil Bojikov, 45+1 (avtoqol)

