Hesab.az-ın sistemlərinin təkmilləşdirilməsi 2019-cu ilin hazırki maliyyə nəticələrinə müsbət təsirlərini göstərməyə davam edir

Azərbaycanda ən böyük onlayn ödəmələr şirkəti GoldenPay 2007-ci ilin iyul ayında yaradılıb. Şirkət texniki işlərin yekunlaşması, “Visa” və “MasterCard” beynəlxalq ödəniş sistemlərindən müvafiq sertifikatların alınmasından sonra 2008-ci ilin dekabr ayında fəaliyyətə başlayıb.

2011-ci ilin aprel ayında GoldenPay şirkəti Hesab.az - Azərbaycanın ən böyük onlayn xidmətlər platformasını yaradıb. Yenə yarandığı gündən etibarən həm maliyyə baxımından, həm xidmətlər və istifadəçi sayı olaraq da müsbət bir artım tempi izləmişdir. 2017-ci ildə qeydiyyatlı 297 min istifadəçi sayı artıq 2018-ci ildə 400 minə kimi yüksəlmişdir. Hazırda isə qeydiyyatlı 470 minlik yetərincə böyük istifadəçi kütləsi ilə dayanmadan böyüyən bir sistemə çevrilmişdir.

Hesab.az komandası 2018-ci ilin avqust ayında böyük layihəyə imza ataraq həm veb sayt, həm də mobil tətbiqini yenilədi və sistemlərini təkmilləşdirdi. Burada əsas məqsəd istifadəçilərə yenilənmiş və daha yaxşı interfeys ilə xidmət göstərməklə yanaşı fərqli kampaniyalar təqdim edib, öncəki dövrlərdən fərqli olaraq daha yüksək endirim və hədiyyələr ilə təmin etməkdir. Bu baxımdan deyə bilərik ki, görülən işlər bu gün gözləniləndən də artıq nəticə vermiş və verməyə də davam edir. Yeni Hesab.az-ın təqdim olunmasından bu günə kimi istifadəçi sayı təxmini 40%-ə yaxın artmış, ümumi dövriyyə 2018-ci ildən etibarən 32%, xalis gəlirlər isə 30% artmışdır.

Bununla birlikdə 2018-ci ildə Hesab.az saytının yenilənməsi, sistemlərinin təkmilləşdirilməsi səbəbiylə yeni xərclər də yarandı. Köhnə sistemlərin yenilər ilə əvəzlənməsi səbəbiylə 174 751 AZN-lik aktivlərin xərclərə silinməsi, marketinq və məhsul xərcləri öncəki illər ilə müqayisədə 300% artması onlardan bir neçəsi sayılır.

Bu zaman Hesab.az komandası bu xərcləri nəzərə alaraq, uzun müddətlik həm maliyyə baxımından, həm də müştəri məmnuniyyətini hədəfləmişdir və bunun nəticələrini Hesab.az 2019-cu il sentyabr ayında müsbət, böyük fərqlə açıq şəkildə görür.

Buradakı məqsəd həm yenilənmiş sayt və mobil tətbiqin funksional baxımdan təkmilləşdirilməsi, marketinq və məhsullarını inkişaf etdirilərək daha çox istifadəçi kütləsini yenilənmiş Hesab.az ilə tanış etmək idi.

Ciddi şəkildə marketinq və məhsulların inkişafı üçün maliyyə vəsaitlərinin sərf olunması heç də ümumi gəlirlərin azalmasına səbəb olmadı. Əksinə həm istifadəçi sayında, həmdə ümumi gəlirlərdə və dövriyyədə artım görülən işlərin düzgün planlanmasından xəbər verir. Hazırda artan trend ilə Hesab.az bazarda liderdir və bu özünü gələcək proqnozlara əsasən daha aydın büruzə verəcək.

