Ermənistanda qızıl yatağına görə tətil başlayıb

Ermənistanın Cermuk rayonunda və Qndevaz kəndində Amulsara qızıl yatağının istismarına etiraz olaraq tətil başlayıb.

“Report” “Novosti-Armeniya”ya istinadən xəbər verir ki, həmin bölgələrdəki məktəblər də tətilə qoşulub.

Bu məqsədlə Yerevanda da etiraz aksiyası və fleşmoblar keçirilir.

Qeyd edək ki, Ermənistan hökuməti məsələyə dair yekun qərar qəbul etməyib. Ancaq ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan bu mədənin fəaliyyətinin dayandırılması üçün qanuni əsas yoxdur.

Ekoloqlar isə çoxsaylı faktlarla yatağın istisimarının potensial təhlükə mənbəyi olduğunu bildiriblər.





