Aktyor Alek Bolduin altıncı dəfə ata olacaq.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə aktyorun xanımı Hilariya sosial şəbəkədə yazıb. Hilariya ilə Alikin 4 uşağı var. Aktyorun Kim Beysinqerlə əvvəlki nikahından isə Ayrlend adlı qızı dünyaya gəlib.

Qeyd edək ki, Aleklə Hilariyanın bu ilin aprelində 5-ci övladı ana bətnində tələf olub.

Milli.Az

