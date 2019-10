Deputat özəl tibb sektorunda assosiasiyanın yaradılmasını təklif edib

"Özəl tibb sektorunda assosiasiyanın yaradılması çox vacibdir".

"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədr müavini Musa Quliyev "Tibb biznesi forumu: mövcud vəziyyət və perspektivlər"mövzusunda keçirilən tədbirdə çıxış edərkən deyib.

Onun sözlərinə görə, müxtəlif sahələr üzrə assosiasiyalar var: "Amma özəl tibb sektorunda çalışan həkimləri koordinasiya edən, onların ümumi maraqlarını, problemlərini müzakirə edən, cəmiyyətə, dövlət orqanlarına çatdıran qurum yoxdur. Belə bir assosiasiyanın olması gələcəkdə bu sistemin daha geniş inkişaf etməsinə şərait yaradacaq".

Sədr müavini Azərbaycanda tibbi turizminin də birtərəfli inkişaf etməsindən təəssüfləndiyini bildirib: "Çünki tibbi turizmlə məşğul olanlar Azərbaycandan qonşu ölkələrə xəstə axını təşkil edir. Ona görə də Azərbaycana da İrandan, Gürcüstandan, Türkiyədən, Dağıstandan xəstə insanların müalicəyə gəlməsi üçün normal sistem qurulmalıdır. Vətəndaşlarımızı xaricə göndərməklə tibbi turizm sahəsində uğur qazana bilmərik".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.