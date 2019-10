Uzun illərdir ekranlardan uzaq qalan Nailə İslamzadə İTV-də yenidən aparıcılığını bərpa edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçinin verilişinin adı da bəlli olub.

O, hər şənbə efirə gedəcək "Ötən günlər" adlı proqramın aparıcısı olacaq.

N.İslamzadə ilə birgə Saleh Bağırov da verilişdə aparıcılıq edəcək.

"Ötən günlər"in ilk buraxılışı isə "Bizim Cəbiş müəllim" filminin 50 illik yubileyinə həsr olunub.

